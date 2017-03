La Bonne boîte, l'innovation en ligne de Pôle emploi

et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/03/2017 à 23:37

Éric Barthelemy, créateur de La Bonne boîte, est un entrepreneur particulier puisqu'il est en même temps conseiller Pôle emploi. L'idée de La Bonne boîte germe il y a deux ans quand Pôle emploi aide au développement de start-up d'État. Éric Barthelemy poste son projet et remporte le concours. Depuis, son service est disponible sur l'emploi store de Pôle emploi, une plate-forme qui regroupe tous les services liés à la recherche d'emploi.



La Bonne boîte, en ligne depuis décembre 2015, vient en complément du suivi avec un conseiller. "Aujourd'hui la recherche d'un travail est également liée au marché caché, c'est-à-dire que les offres ne sont pas toutes diffusées et donc pas accessibles", détaille Éric Barthelemy. Quand un recruteur est à la recherche d'un profil, il puise souvent dans ses candidatures spontanées et La Bonne boîte permet aux chômeurs de cibler les entreprises qui sont susceptibles d'embaucher. Près de 100.000 utilisateurs se retrouvent sur le site chaque mois.