Avec Magic Makers, apprendre à coder devient un jeu d'enfants

et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/03/2017 à 00:29

Claude Terosier a crée Magic Makers qui a pour but d'enseigner aux enfants de 6 à 15 ans le code et la programmation informatique. L'équipe compte une vingtaine d'animateurs qui sont en charge des 150 ateliers organisés chaque semaine. "Les enfants viennent pour apprendre à créer leurs propres jeux vidéos", détaille la cheffe d'entreprise. "Coder c'est simplement donner un ordre à un ordinateur pour qu'il fasse quelque chose à votre place".



"L'idée, c'est d'apprendre en s'amusant donc leur apprendre à faire leur propre jeu vidéo, c'est très concret pour eux", explique Claude Terosier. Car savoir coder c'est comprendre le monde dans lequel on vit. "La programmation informatique est partout dans nos vies quotidiennes", fait valoir l'entrepreneuse. Les retours sont très positifs chez les enfants. "Ils ont une fierté dans la création. Cela peut leur redonner confiance en eux notamment pour les collégiens en difficultés", se félicite Claude Terosier.