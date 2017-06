Christophe, fabricant de confitures : "Notre plus bel ingrédient, c'est l'amour"

publié le 26/06/2017 à 11:36

Cela fait quatre ans que le couple, Aurélie Orsoni et Christophe Gueguen-Marcantoni, se sont lancés dans l'aventure. Il était chef cuisinier. Elle a étudié les arts plastiques, sciences de l'art et la communication, avant de découvrir les coulisses et l'exigence des métiers de bouches. "C'était un projet qui avait pour but de s'extraire un peu du monde de la restauration pour créer une gamme de conserves, pour que les gens puissent les consommer chez eux", explique-t-elle.



Confiture à la pêche nectarine de Vescovato, à la framboise d'Antisanti ou à l'oignon de Sisco : chaque conserve à base de fruits ou de légumes insulaires a une recette qui lui est propre, et une technique de cuisson particulière. "On produit des confitures qui n'en sont pas. Ce sont des préparations artisanales à base de fruits - on est plutôt à 60% de fruits et à 40% de sucre -, ce qui permet une grande variété de recettes, et surtout de consommer les 'confitures' autrement", assure-t-elle encore.

Aurélie Orsoni et Christophe Gueguen-Marcantoni, un couple très rocn'n'roll Crédit : DR

Aurélie et Christophe ont créé un produit artisanal haut-de-gamme, qui suit les saisons. Comme de nombreux groupes légendaires, ce couple très rock'n'roll a commencé dans son garage. "Pour l'instant, on n'est pas mythique comme les Beatles ou les Rolling Stones, mais peut-être le sera-t-on un jour ?", s'amuse Aurélie. Leur tournée a débuté il y a deux ans dans les hôtels, les restaurants et les épiceries fines de Corse et d'ailleurs.

Animés par la passion des bonnes choses, Aurélie et Christophe ne regrettent pas leur choix. Son credo à elle : "Transformer un produit hyper commun (la confiture) en une chose extraordinaire". Et lui de citer John Lennon : "All you need is love, il suffit d'un peu d'amour. Le plus bel ingrédient que l'on a, c'est l'amour. On donne de l'amour aux gens".



Le rêve d'Aurélie serait de devenir le fournisseur officiel de confiture des astronautes, avec la mention : "À déguster dans l'espace sans modération".