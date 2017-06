Jérémy et Bertrand fabriquent à la main des guitares en aluminium

publié le 20/06/2017 à 14:43

À 14 ans, Jérémy et Bertrand rêvaient de fabriquer des guitares en métal. Mais les études vont les mener ailleurs. "Quand on a commencé à faire ces instruments cela sonnait bien, on aimait bien, mais c'était vraiment dans un but créatif, pour le plaisir, pour bricoler", avoue Jérémy. "Bertrand était dans le design, il a fait beaucoup de métiers différents, comme l'ébénisterie, alors que j'étais commercial. Quand on a décidé de le faire, on voulait changer de vie. On a donc ressorti les plans, on est reparti avec notre expérience acquise dans d'autres métiers, et on a décidé de se lancer", poursuit-il.



L'attirail de Bertrand, c'est le masque de soudeur et le chalumeau. Jérémy, lui, gère la partie commerciale. Cédric, leur cousin graphiste, leur donne un coup de main en créant les prototypes. "Cela permet, avant d'attaquer l'instrument, de voir tous ensemble à quoi il va ressembler, de lui donner vie, de choisir des teintes et des formes en 3D. Après on passe à la phase réalisation", raconte Jérémy.

Deux guitares en aluminium produites par l'atelier Meloduende Guitars Crédit : RTL / Armelle Lévy

Cette alchimie, née du mélange des matières, plaît énormément aux artistes du monde entier, y compris les plus célèbres. Car ils prennent soin de mettre le musicien au centre de la conception de la guitare, pour qu'elle lui corresponde. Au début, ils ne connaissaient pas de musiciens pour faire parler d'eux. Aujourd'hui, leurs guitares font le tour du monde. Des chanteurs et des groupes comme ZZ Top, Yodelice, Johnny Hallyday, Indochine, Noir Désir, Tryo ou Mathieu Chedid les ont déjà adoptées.

Une guitare en aluminium produite par l'atelier Meloduende Guitars Crédit : RTL / Armelle Lévy