Joël Verdant, menuisier : "Comme moi, mes clients aiment l'Histoire"

publié le 13/06/2017 à 12:05

Joël Verdant a créé son atelier dans son jardin, au milieu des prés verdoyants, il y a neuf ans. Aujourd'hui, avec ses deux salariés, Aurélien et Sylvain, anciens apprentis qu'il a formés et qui habitent le village, il crée des cuisines, salons, escaliers, mobiliers, et même des trophées pour le biathlon, en vieux bois. "Le sapin de nos forêts est un bois qui résiste très bien à l'extérieur. Aujourd'hui, on trouve des bardages qui ont plus de quatre-vingts ans. On remet au goût du jour des vieux plateaux de grange et des vieilles planches, avec lesquels on fabrique des cuisines et des aménagements d'intérieur vraiment tendances", témoigne-t-il.



Ses créations sont design, car il mélange les matières (la pierre et le bois, le cuir et le bois). "Les gens viennent nous voir pour des projets, des choses qu'ils ne vont pas trouver partout", confie notre artisan. Joël respecte la matière. Il accorde une très grande importance au travail bien fait, hérité des générations passées. "Quand je vous parle de cuisine en vieux bois, c'est du bois qui a déjà vécu. On passe peut-être encore plus de temps car il faut le nettoyer, le brosser, et aller jusqu'à découvrir une couleur qu'on a envie de garder", dit-il.

"On redonne au bois une seconde vie et on travaille dans le haut de gamme", confie-t-il, expliquant que ses clients, comme lui, sont "des gens qui aiment l'Histoire".

Des banquettes réalisées par la société Écrin de Bois Crédit : Écrin de Bois

Avant de se mettre à son compte, Joël était déjà menuisier. Il a travaillé dans sept-huit entreprises de menuiserie et scieries, avant de sauter le pas. Il adore innover. Son mot d'ordre, c'est la créativité. Si son épouse ne fait pas partie de l'entreprise, c'est elle qui a trouvé le nom de sa dernière création, le WoodZen : un fauteuil balancelle, suspendu, tout en bois, très design, qu'il aimerait vendre à des hôtels.

Le WoodZen, un fauteuil balancelle tout en bois et très design Crédit : Écrin de Bois

Prochainement, pour pouvoir répondre à la demande et développer son activité, l'équipe d'Écrin de Bois va partir s'installer à Arc-Sous-Cicon, dans un autre atelier, beaucoup plus grand, à quelques kilomètres de là.