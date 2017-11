Pourquoi les Français réclament la voiture électrique

et Loïc Farge

Les Français veulent finalement acheter des voitures électriques ! C'est ce qui ressort d'une enquête Harris Interactive pour le magazine Auto Moto. Pour la première fois, la motorisation électrique supplante le diesel dans les intentions d'un achat à venir d'un véhicule (48% contre 41%). De même, les hybrides passent devant l'essence (72% contre 71%). "Le dieselgate a véritablement accéléré la production des véhicules électriques chez les constructeurs", décrypte sur RTL Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem de l'Automobile.



"Ce qui va changer dans les prochaines années, c'est qu'on va passer d'une offre somme toute assez étroite sur l’électrique à une offre élargie", poursuit-il. "On sait que dans l'industrie automobile la profondeur de l'offre est très importante, justement pour que les automobilistes en achètent", insiste-t-il.

Vers une baisse des bonus de l'État ?

Selon cette étude, la voiture électrique idéale pour les Français devrait coûter 14.000 euros, être dotée d'une autonomie de 587 kilomètres et pouvoir se recharger en trois heures. On en est loin. "Pourtant les choses avancent sur le plan technologique, notamment en matière d'autonomie des batteries", fait remarquer Flavien Neuvy.



Pour lui, le point important concerne le prix de vente des voitures électriques, aujourd'hui largement subventionnées par les bonus de l'État. "La question est de savoir si ces bonus seront pérennes dans le temps, car cela coûte cher en termes d'argent public", affirme notre spécialiste. "Si les ventes de voitures électriques augmentent, on imagine bien que ces aides auront vocation à baisser", prédit-il.