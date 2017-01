INVITÉ RTL - La batterie permet de distribuer l'électricité lors des heures les plus problématiques.

par Bénédicte Tassart publié le 07/01/2017 à 02:29

Lancey est présente au CES de Las Vegas,la grande messe des objets connectés et de l'innovation, pour présenter un chauffage nouvelle génération. En effet, celui-ci stocke l’électricité pendant les heures creuses pour la restituer en heures pleines. Il permet ainsi à l’utilisateur de réduire la puissance de son abonnement électrique grâce à la batterie. "On est les premiers à proposer cette solution", explique Raphaël Meyer co-fondateur de Lancey Energy Storage.



"Le radiateur électrique intègre directement à l'intérieur une batterie de stockage d'électricité et le principe consiste à stocker l'électricité dans la batterie", précise-t-il. La radiateur stocke lorsqu'il y a le plus d'énergie disponible et lorsque c'est le moins impactant d'un point de vue environnemental et au moment où l'électricité est la moins chère. "On va pouvoir utiliser cette capacité d'électricité, qu'on a dans la batterie, pour les heures les plus problématiques".