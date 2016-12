Ce moteur de recherche permet de remonter son arbre généalogique jusqu'à la Révolution française, à partir d'un simple nom de famille.

> Filae.com, le site qui fait de la généalogie un jeu d'enfant Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Bénédicte Tassart Télécharger

par Armelle Levy publié le 21/12/2016 à 00:26

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Filae.com est un site qui permet en quelques clics de découvrir son histoire familiale en remontant jusqu'à la Révolution française. "Nous mettons à disposition l'intégralité des archives d'état civil qui sont accessibles avec un moteur de recherche et un simple nom de famille. Ces documents vous permettent de retracer votre arbre généalogique", explique Toussaint Rose, créateur de Filae.com. 100 millions d'actes d'état civil de Français ont été numérisés sur le site, depuis la Révolution jusqu'à 1905.



"La généalogie intéresse globalement les Français mais pour plus de 80% d'entre eux, cela paraît trop fastidieux. Filae propose une base de données exhaustive. C'est assez simple. Et après on se prend au jeu", souligne Toussaint Rose.



Avec Filae, il suffit de quelques heures ou quelques jours pour remonter toutes les branches de son arbre généalogique, là où il aurait fallu avant des mois de recherche. Le site est partiellement gratuit. Certaines données le sont, mais pour rechercher des données d'état civil, cela coûte 6 euros par mois.