et Agnès Bonfillon

publié le 19/06/2018 à 00:34

Ce mardi 19 juin au matin, Florence Pradier, la Secrétaire générale du Syndicat national de la confiserie, va annoncer une petite révolution dans le métier de la confiserie. Une polémique agite le secteur puisque les bonbons contiennent non seulement du sucre mais également un additif potentiellement dangereux pour notre santé : du dioxyde de titane.



"Demain sera signée une charte de déontologie et d'engagement dans lesquelles les confiseurs ont décidé pour la première fois de dire ce qu'ils faisaient", précise Florence Pradier. Elle précise tout de même que "le dioxyde de titane est un colorant qui est utilisé depuis plus de 50 ans dans certaines confiseries".



C'est un colorant qui est utilisé dans les aliments mais sur lequel une étude récente a jeté un doute. "Les confiseurs ont décidé de retirer ce produit-là, les alternatives sont possibles. 100% des confiseurs vont retirer le dixoyde de titane de leurs produits, 90% l'ont déjà fait", insiste la Secrétaire générale du Syndicat national de la confiserie.

"Les grandes entreprises aident les plus petites" à substituer le colorant

Le deuxième point décidé, "c'est que les grandes entreprises aident les plus petites à le faire parce que ça sous-entend de mettre en place une démarche d'innovation et de recherche pour pouvoir remplacer le dioxyde de titane et obtenir des produits qui soient visuellement d'un aspect acceptable pour le consommateur".