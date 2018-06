publié le 01/06/2018 à 18:22

Une belle prise. Dans la nuit du 21 au 22 mai, les agents des douanes de la brigade d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) ont saisi 275 kilos de résine et 170 kilos d'herbe de cannabis. Le butin, estimé à plus de 3 millions d'euros, était caché dans un camion transportant des bonbons en provenance d'Espagne et à destination de la Belgique.



Vers 23 heures, les douaniers d'Hendaye effectuent un contrôle de routine sur un poids lourd. Le chauffeur, d'origine italienne, présente aux agents des documents couvrant le transport de 3.480 boîtes de bonbons. Mais derrière les palettes de sucreries, se cachaient quatre palettes de cartons, à l'intérieur desquelles les douaniers ont pu trouver tantôt de l'herbe, tantôt de la résine de cannabis.

Les 445 kilos de stupéfiants, le camion, la remorque, 10.900 euros, 12 téléphones et 15.925 kilos de bonbons ont été saisis. Le chauffeur a été placé en retenu douanière. Les suites judiciaires de l'enquête ont été confiées à la police judiciaire de Bayonne.

En 2017, la douane française a saisi 46,1 tonnes de cannabis sur le territoire national (+ 31,3 %), dont 11,85 tonnes d’herbe et 34,27 tonnes de résine.

445 kilos de cannabis ont été saisis dans un camion de bonbons Crédit : Douane Française

Saisie de 445 kg de cannabis dans un chargement de bonbons #Hendaye https://t.co/wHXCakXwuH @Prefet64 pic.twitter.com/50un9jruit — Douane Française (@douane_france) 1 juin 2018