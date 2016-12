Le télétravail examiné par le ministère du Travail

Syndicats et patronat se donnent un mois pour dresser un état des lieux du télétravail avant d'établir la liste des métiers potentiellement éligibles au travail à distance.

par Armelle Levy publié le 21/12/2016 à 00:03

Embouteillages, temps de trajet à rallonge, open space bruyant... Deux salariés sur trois qui, travaillent dans un bureau, se disent intéressés par le télétravail ou le travail nomade. Mais encore faut-il l'encadrer, car aujourd'hui la réglementation est obsolète. Elle a plus de 15 ans. Autant dire qu'elle n'est plus en phase avec les évolutions technologiques et les pratiques des salariés. La concertation sur le télétravail a démarré ce mardi 20 décembre au ministère du Travail.



Syndicats et patronat se donnent un mois pour dresser un état des lieux du télétravail avant d'établir la liste des métiers potentiellement éligibles au travail à distance. Ils devront ensuite s'entendre sur la prévention des risques à domicile, et l'articulation entre vie privée et vie professionnelle. Au bout du compte, soit les partenaires sociaux trouveront un consensus pour établir un nouvel accord sur le télé-travail, soit ils édicteront un guide des bonnes pratiques, en remettant à plus tard, après l'élection présidentielle, la réflexion de fond sur le sujet.