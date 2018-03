Bactérie E.coli : rappel d'escalopes de veau hachées vendues par Intermarché

et AFP

publié le 29/09/2017

382 barquettes de deux escalopes de viande hâchée. L'entreprise de transformation Saviel France demande aux acheteurs de ces lots d'escalopes de veau hachées de marque Jean Rozé chez Intermarché, de ne pas les consommer en raison d'une contamination par la bactérie E.coli.



Un contrôle a mis en évidence la présence d'Escherichia coli O103:H2 dans de la viande de veau hachée vendue en barquettes de 2 fois 100 g, portant le numéro de lot A72660007, commercialisées entre les 26 et 29 septembre 2017, selon un communiqué publié vendredi 29 septembre. Au total, 1.016 barquettes ont été distribuées dans 128 points de vente Intermarché, mais 634 boîtes ont déjà été récupérées, a précisé une source de la société à l'AFP.

La bactérie Escherichia coli O103:H2 peut entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés des diarrhées hémorragiques, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis de complications rénales sévères, principalement chez les enfants.

Un numéro de téléphone à disposition des consommateurs

"Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d'achat", précise le communiqué.



Le document rappelle que "la cuisson à coeur (c'est-à-dire la disparition de la couleur rosée) des viandes hachées et produits à base de steaks hachés permet de prévenir les conséquences d'une telle contamination".



La Société de transformation de viandes Saviel France, filiale du groupe SVA Jean Rozé, a mis à disposition des consommateurs le numéro de téléphone suivant : 0800.881.468.