publié le 30/06/2016 à 11:00

Fatigue persistante, douleurs articulaires, faiblesse musculaire, maux de tête, troubles de la vision et de la mémoire... La fatigue chronique peut être un véritable handicap dans la vie de tous les jours. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce syndrome ne serait pas d'origine psychologique. C'est ce que démontre une étude publiée dans le journal Microbiome. Les chercheurs en microbiologie de l'université Cornell aux États-Unis, à l'origine de celle-ci, pensent que la maladie pourrait être liée à un déséquilibre des bactéries présentes dans nos intestins.



Les biologistes ont eu l'idée de chercher du côté des intestins car les malades se plaignaient souvent de douleurs et de dérèglements gastro-intestinaux. Leurs résultats montrent que les bactéries des patients souffrant de fatigue chronique sont moins diversifiées que celles des sujets sains. "Notre travail démontre que la flore intestinale chez les patients souffrant du syndrome de fatigue chronique n'est pas normale, et mène peut-être à des symptômes gastro-intestinaux ou inflammatoires chez ceux qui souffrent de la maladie", explique la professeure Maureen Hanson, auteure senior de l'étude. Les chercheurs ont diagnostiqué le syndrome de la fatigue chronique chez 83 % des patients grâce à des échantillons de selles et des analyses de sang.