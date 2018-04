publié le 02/04/2018 à 09:26

Quand on a des doutes sur la fiabilité de l'avion ou sur celle du train, on se tourne vers la voiture. D'une année sur l'autre, les Français continuent donc d'acheter dans des proportions très respectables de nouvelles voitures.





Durant le seul mois de mars, plus de 230.000 nouveaux véhicules ont été immatriculés. Ce qui permet aux constructeurs et aux importateurs d'afficher sur le premier trimestre une progression générale qui est proche de 3%.

C'est une vigueur assez surprenante. Car après trois millésimes très actifs, les experts pensaient que ce marché allait connaître une pause. Il n'en est rien.

Il y a deux explications à cet emballement. D'abord le marché français a été, cinq années durant, l'un des plus déprimés. La crise de 2008 et la fin de la prime à la casse avaient accentué ce phénomène et avaient étouffé les commandes dans les concessions.



Nous sommes donc dans un phénomène de rattrapage qui est d'autant plus nécessaire que notre parc automobile reste l'un des plus âgés des grands pays industriels.

La France rejoint ses voisins européens

La seconde raison tient au choc positif de l'actuelle reprise et des meilleures perspectives économiques qu'elle sous-entend. Les acheteurs français ont un peu balayé leur principe de précaution.



Nous rejoignons tout simplement nos voisins européens, où l'activité automobile retrouve de belles couleurs depuis deux-trois ans. L'an dernier, les concessions de l'Union ont vendu 15 millions de véhicules.



C'est un regain d'intérêt qui a notamment bien profité à PSA et à Renault, dont les marques contrôlent 58,5% du marché hexagonal. Un retour en force spectaculaire, puisqu'elles ont gagné 9% de parts de marché sur leurs concurrents internationaux.