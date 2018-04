Tesla est menacé par la sortie de route financière

publié le 02/04/2018 à 07:57

Serait-ce la fin de l'âge d'or pour Tesla ? L'entreprise accumule les déboires. Une fois de plus, ce sont les retards de production qui frappent le constructeur américain de voitures électriques, en particulier pour son dernier modèle, le Model 3, qui avait été lancé en grande pompe l'année dernière.



Il vient également de rappeler près de 120.000 de ses berlines S, à cause d'un problème de direction. Ces rappels sont banals dans l'industrie automobile. Mais cela souligne les problèmes de qualité des Tesla, qui sont régulièrement mentionnés par les acheteurs.

Une enquête vient, par ailleurs,d'être ouverte après un accident mortel intervenu il y a dix jours, qui met en cause le pilotage automatique des véhicules. Du coup, la bourse s'inquiète : le titre a perdu 30% par rapport à ses plus hauts il y a six mois.

Des objectifs de production rarement atteints

La semaine dernière, Elon Musk, le charismatique fondateur de Tesla, l'icône vivante de la Silicon Valley, a mis en cause sa propre usine de batteries électriques. Une usine géante, installée dans le désert du Nevada, a été victime d'un sous-traitant défaillant. Il y a toujours quelque chose, en fait. Les objectifs de production de Tesla sont très rarement atteints, et cela depuis le début.



L'entreprise a fabriqué 250.000 voitures depuis sa création, il y a cinq ans. Elon Musk met en valeur la performance. Mais la réalité, c'est que c'est très peu. Toyota, par exemple, a vendu 1,5 million de véhicules hybrides. Et si l'on prend le nombre total de voitures vendues par les grands constructeurs - Toyota justement, Renault Nissan ou Volkswagen -, cela dépasse 10 millions par an. Vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur.