Automobile : les marques françaises ont la cote

publié le 02/06/2017 à 06:52

Vous le savez : nous sommes les champions du monde de la critique, et nous avons tendance à trouver les voitures allemandes toutes formidables, et les Françaises bien moyennes. Et bien cocorico ! Peugeot, Citroën, DS et Renault peuvent bomber le torse : leur cote d'amour remonte en flèche (+7% en un an). Désormais, un peu plus d'un Français sur deux (53%) avoue être séduit par une marque tricolore. C'est principalement le style des moteurs qui plait, et plus particulièrement auprès des jeunes.



Autre surprise de ce baromètre : la voiture perçue comme un véhicule utilitaire est en baisse de vitesse (un tiers des automobilistes, contre 43% l'année d'avant). Elle fait de nouveau rêver (+7 points en quatre ans). Et là encore surtout chez les 18-34 ans (44%), que l'on dit pourtant désintéressé : ils y voient aussi un formidable instrument de liberté. D'ailleurs, contrairement aux idées reçues, les Français obtiennent en moyenne leur permis de conduire à 20 ans. De manière plus globale, neuf Français sur dix détiennent le permis de conduire.

Dernier point intéressant de l'enquête : on apprend que régulateurs et limiteurs de vitesse équipent environ la moitié de nos véhicules. Pourtant une bonne moitié des conducteurs n'y touchent jamais. Comme quoi il faudra encore beaucoup de temps, de patience et de pédagogie pour que la voiture autonome soit acceptée dans notre société.