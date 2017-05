publié le 30/05/2017 à 06:19

S'il n'est pas question de céder à la panique en se précipitant en station pour quelques litres, en revanche il est important de toujours prévoir et éviter le plus possible de vous retrouver sur la réserve de la voiture. D'abord, cela vous évite un bon coup de stress. Ensuite, cela peut éviter l'évaporation. En effet, plus il y a de l’air dans le réservoir, plus ce risque est élevé. Ensuite, il faut - dans la mesure du possible - privilégier le plein le matin, à la fraîche. Pourquoi ? Tout simplement parce que les stations ont leur réservoir dans le sol. Le matin, la terre est plus froide ; la densité du carburant est donc moins grande. Autrement dit : plus il fait chaud, plus vous dépenserez. Certes cela se joue à quelques centimes, mais c'est toujours bon à savoir.



Tout comme appuyer à fond sur la manette du pistolet. Ce que vous gagnez en secondes, vous le perdez là aussi en centimes. Car à grande vitesse, l'essence qui entre dans le réservoir se transforme en vapeur. Enfin, il est évident qu'en roulant plus cool, vous allez économisez. N'hésitez pas à mettre le régulateur de vitesse. Sur autoroute, une vitesse constante peut vous faire économiser de l'ordre d'un litre aux 100. En revanche, bannissez les porte-vélos et autres barres de toit si vous n'en avez plus l'utilité. Là, la consommation peut sérieusement grimper de 15 à 20%.

Bidons homologués obligatoires

Dès qu'on parle de grèves, certains se précipitent dans les stations pour remplir des jerrycans. C'est autorisé, mais sous condition. La loi est stricte sur le sujet, en raison des dangers que représentent le stockage et le transport de carburant. D'abord cela doit se faire dans des bidons homologués (pas dans des bouteilles en plastique). Cela ne doit pas dépasser 5 litres pour un dépannage immédiate.

Pour une tondeuse ou une tronçonneuse, là aussi c'est autorisé, à condition de ne pas stocker plus de 20 litres dans votre garage. Enfin, le préfet peut, par arrêté, interdire l'enlèvement et le transport de carburants en jerricanes ou citerne sur l'ensemble de son département.