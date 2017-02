Automobile : le "car-paiement" remplace le liquide

publié le 20/02/2017 à 06:26

Le "car-paiement" - nom plus sexy donné à la dématérialisation -, c'est juste un bonheur de payer un service confortablement installé dans son siège et de ne pas toucher à son porte-monnaie. C'est le cas du télépéage, par exemple. Vous arrivez à un péage, la barrière s'ouvre automatiquement, et vous êtes débité directement sur votre compte.



Le système est bien connu et inspire de plus en plus les constructeurs. Jaguar vient d'ailleurs de s'associer avec le réseau de station-service Shell, en Grande-Bretagne. Via l'ordinateur de la voiture, vous pouvez repérer une station-essence, choisir le numéro de la pompe, faire le plein, et hop ! vous recevez directement par mail votre facture. C'est plutôt pratique pour les têtes en l'air qui perdent tout le temps leur ticket de caisse.

Kleen modernise le lavage auto

Le service ne s'arrête pas là. On pourra bientôt tout faire. Ainsi vous pourrez bientôt commander votre burger directement depuis votre voiture. Un petit détour par le drive, et à vous le bonheur du cheddar fondu.

En Île-de-France, il y a aussi une application super pratique : Kleen. Si vous voulez faire briller votre petite titine, l'application vous géolocalise. Elle vous propose même des réductions. D'un simple clic, vous validez votre commande, vous recevez un code, c'est payé sans contact.



Vous chouchoutez votre carrosse, et avec un rouleau de lavage, par exemple, vous ne sortez même pas de la voiture. Le "car-paiement" devient plus qu'un simple service, c'est un véritable assistant à la conduite.