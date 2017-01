Les températures sont en chute libre. Ce n'est pas toujours du goût du moteur de votre automobile, à commencer par le diesel.



> Auto : le diesel et le froid ne font pas bon ménage Crédit Image : SIPA Crédit Média : Christophe Bourroux Télécharger

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 19/01/2017 à 07:21

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le froid peut faire de gros dégâts et même geler le gazole lorsque le thermomètre approche les -10 degrés, surtout si vous laissez stationner votre automobile un long moment. Évitez le réservoir vide. En effet, un phénomène de condensation peut y apparaître en raison des différences de température très chaudes dans le réservoir et froides à l'extérieur. Donc le soir, si vous garez votre véhicule avec très peu de carburant, l'eau peut "polluer" le gazole. Et, en faible quantité, il risque de figer plus facilement, et donc de colmater votre filtre.



Un seul remède : le changer. Conseil : certaines stations-service proposent un gazole "spécial grand froid", capable de résister au-delà des -20 degrés. Sinon, vous pouvez vous procurer un additif à verser dans le réservoir pour environ 15 euros pour un plein. C'est cher, mais cela peut vous éviter bien des ennuis. Enfin sur les moteurs diesel, attention à vos bougies de préchauffage. Peu utilisées au long de l'année, elles peuvent se dégrader sans que vous le remarquiez, et vous lâcher par grand froid.



On pense souvent, à tort, que nos moteurs actuels sont indestructibles. Il faut donc, comme avant, faire chauffer au maximum votre auto sous peine d'aller au-devant de gros ennuis, avec parfois des centaines, voire des milliers d'euros de réparations à la clé. En effet, lorsque vous démarrez votre moteur le matin, puisque qu'il est resté sans tourner durant des heures, l'huile n'est plus dans le circuit de lubrification. Il faut donc la réchauffer. En plus, vous économisez : à froid, une voiture consomme environ dix à quinze fois plus de carburant lors du premier kilomètre.