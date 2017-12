GreenFlex intègre le développement durable aux entreprises

publié le 09/12/2017 à 10:18

Mardi prochain s'ouvre la Conférence climat à Paris. À cette occasion, RTL vous parle transition écologique avec une entreprise qui aide les autres à devenir plus vertes : GreenFlex.



GreenFlex pousse par exemple votre supermarché à installer dans ses rayons des meubles froids qui se ferment, avec des portes pour les yaourts ou la viande. GreenFlex conseille un fameux château de ne plus utiliser de pesticides pour faire son vin. GreenFlex fait installer des pompes à eau neuves, moins énergivores dans les stations d’épuration. Voilà le travail de cette entreprise née en 2009 et qui travaille maintenant pour toute la grande distribution et 60% du CAC 40.

En 2009, Frédéric Rodriguez exerce dans l'informatique, il est entrepreneur, est engagé à titre personnel dans le caritatif, mange bio, cultive quelques oliviers et fait son huile sans produit phytosanitaire "et puis j'ai des enfants, explique-t-il, j'y pensais prioritairement, je voulais faire quelque chose et pas seulement éteindre la lumière".

En 2009, on parlait crise, on parlait sanctions et puis on commence à avoir envie de faire différemment, vous savez dans les grosses firmes, on est au début du développement durable mais c'est encore un peu fouillis, par exemple, il n' y a pas de plan d'action chiffré. Alors soit le patron passe à l'action tout seul, soit il fait appel à du conseil comme celui de GreenFlex.

GreenFlex convainc les patrons

Les meubles froids en hypermarchés représentent 50% de la facture énergétique d'un magasin. En quelques années, un client de GreenFlex a fait 15% d'économie sur ce poste. Les Leds aussi font gagner de l'argent.



Le Big data, avec un petit algorithme, permet de prédire quand un appareil va tomber en panne : on intervient avant la catastrophe, on n'a pas à jeter de marchandises, ça provoque aussi moins d'incendies, c'est un argument pour renégocier son contrat auprès de son assurance.

Un petit qui voit grand

GreenFlex, c'est 250 salariés dont 170 à Paris, mais le reste, des ingénieurs, sont quand même en province, dans les grandes métropoles, pour être à moins de trois heures des clients. Quatorze bureaux à l'international.



Total est devenu le premier actionnaire, de l'argent frais qui va permettre de voir plus grand dans le reste du monde et c'est tant mieux pour les consommateurs, bien contents d'acheter du beurre qui a coûté moins cher en énergie, ou d'utiliser du plastique sans perturbateur endocrinien !