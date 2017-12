publié le 16/12/2017 à 11:28

Aller chez le fleuriste, sans bouger de chez soi, c'est possible grâce à Aquarelle. Sur son site, "il y a un peu de sapins, mais pas beaucoup", reconnaît François de Maublanc, son président. Mais cela n'empêche pas de travailler trois fois plus pour les fêtes qu'au cours d'une période normale. Parce qu'à Noël, vous offrez des chocolats et des fleurs de saison. Avec ce petit conseil de François de Maublanc : faites les livrer un jour ou deux avant le réveillon, elles auront le temps de s'ouvrir.



Aquarelle envoie des fleurs un peu partout, mais elles partent tous de Brasseuse dans l'Oise, depuis une ancienne distillerie de betteraves. "Je dis qu'on a une manufacture, parce que ce n'est pas fabriqué à la chaîne. Nos salariés sont des préparateurs de bouquets de Brasseuse", explique le président de l'entreprise.

Ces fleurs arrivent tous les jours du midi pour les anémones, des Pays-Bas pour les tulipes et les roses. Les petites roses courtes elles, viennent d'Ethiopie et du Kenya. Les pivoines sont fabriquées en accord avec les producteurs français, les fleurs d'Afrique ont souvent le label Max Havelaar, marque de commerce équitable.