Juvamine : une société familiale basée en France

publié le 02/12/2017 à 09:27

L'hiver est bien là. L'occasion de s'intéresser à une entreprise qui vent des vitamines et des produits à base de plantes : Juvamine. Comme les pansements Mercurochrome, comme les lotions anti poux Marie Rose, Juvamine fait partie de l'entreprise Juvasanté, qui appartient elle-même au groupe Urgo.



À la tête de tout ça, il y a un Breton, originaire de Plougarnou, dans le Finistère, Hervé Le Lousse. C'est lui qui, le premier, en 1987, a vendu des vitamines et des compléments alimentaires en grandes surfaces, une idée qu'il a rapporté des États-Unis.

Aujourd'hui, Juvasanté, c'est 130 millions d'euros de chiffres d'affaires dont 10% à l'international. Des pilules de vitamines et d'oligo-élements, des sprays antiseptiques, des shampoings anti poux, des produits à base de plante comme de la levure de bière, du charbon digital, pour les classiques.

Des produits récoltés en France

Tout cela est fabriqué en France, à Forbach exactement. 80 salariés dans l'usine, 380 au total et beaucoup des plantes utilisées poussent France. Ainsi, le radis noir dont on tire le jus est acheté par Juvasanté dans le Nord et l'Est de la France, pareil pour le pissenlit, la Reine des Près ou la vigne Rouge.



"Au bout de 30 ans, notre outil de production est toujours en France, ce n'est pas évident", explique au micro de RTL la directrice générale de Vivasanté, Christelle Chapteuil. "Mais au moins nous maîtrisons toute la filière et c'est un atout dans le domaine de la santé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la santé gratuite, remboursée par la Sécurité sociale, détaille Christelle Chapteuil. Les clients font du sport, ils font attention à leur alimentation et ils veulent choisir eux-même leurs produits pour mieux dormir ou pour digérer".



Le capital est familial, il est aussi dans les mains de certains cadres dirigeants et de fonds d’épargne salariale. Avec à sa tête donc Hervé le Lous , grand passionné de voile. Ses fils travaillent aussi dans le groupe Urgo, propriétaire de Juvasanté. Le siège est à Paris, mais tous les mois, Christelle Chapteuil se rend à Forbach, quelques jours, pour être aux côtés de son équipe de production.