Assurance-vie : vers des rendements moindres en vue

ÉDITO - Les rendements des contrats d'assurance-vie en euros diminuent. Mais ce placement reste fiscalement avantageux.

par Christian Menanteau , Loïc Farge publié le 04/01/2017 à 07:45

Les rendements des contrats d'assurance-vie vont baisser très fortement. On s'attend à des retours de 0,25 à 2,30% pour les plus performants. Il y a plusieurs raisons mécaniques à ce recul. D'abord les compagnies d'assurances ont une obligation : sécuriser l'argent qu'on leur prête. Elles placent donc 80% des 1.600 milliards d'euros qu'elles détiennent en contrats d'assurance-vie (des obligations d'État ou de grandes entreprises).



Deuxième point (et c'est le cœur de l'explication) : la Banque centrale européenne a raboté ces dernières années le coût de l'argent à un niveau proche de zéro. Avec un objectif louable : relancer l'économie européenne. Problème : cette décision percute l'intérêt des épargnants. Car quand nos assureurs placent notre épargne à quasiment 0%, il est évidemment impossible d'assurer aux contrats en euros (les fonds garantis) un rendement intéressant.



C'est un peu comme un astre mort dont on reçoit encore la lumière. Il s'agit d'un répit à court terme, et non pas d'un avenir assuré. Les stocks d'obligations rentables fondent au fur et à mesure qu'ils arrivent à échéance. Nous allons donc avoir, quand on a un portefeuilles d'assurance-vie, des rendements de moins en moins élevés. Les perspectives de redressement sont assez minces.