Sur le terrain de la production industrielle, les derniers mois ont été encourageants.

par Christian Menanteau , Loïc Farge publié le 03/01/2017 à 07:41

C’est une réalité très bienvenue dans le contexte actuel. Nos activités manufacturières ont franchement accéléré en décembre. Elles n’ont même jamais été aussi intenses depuis mai 2011. L’indice qui synthétise les secteurs industriels se maintient ainsi pour le quatrième mois consécutif au-delà de la ligne des 50 points. C'est cette marque qui, quand elle est supérieure, signifie une activité en croissance ; et au-dessous, en repli. Pour décembre, ce chiffre atteint 53,5. Un niveau très supérieur aux premières estimations pourtant déjà nettement positives.



Un signe avant-coureur de reprise ? Ce serait téméraire de l’affirmer sur ce seul indice. Mais il est clair que notre appareil de production commence à tirer parti d'une demande plus robuste en France mais aussi - et c’est un signal très intéressant - à l’exportation. La prise de commande globale du secteur industriel n’a jamais été aussi forte depuis 67 mois.

Des signes tangibles de contagion positive

L’exemple le plus significatif de ce retour à une meilleure forme, c’est l’automobile. Une industrie qui est souvent sur la sellette, mais qui reste l’un des meilleurs thermomètres du climat des affaires. Les derniers mois de l’année écoulée ont été les meilleurs depuis une décade : plus de 2 millions de nouveaux véhicules ont été immatriculés. Cela représente une hausse de 5% avec des performances tout à fait significatives des fabrications de nos deux grands constructeurs. De façon plus discrète, de nombreux autres secteurs, comme le matériel militaire, la chimie, le transport ou la microélectronique, ont aussi surfé sur cette vague.



Ces bonnes nouvelles vont-elles se diffuser à l’ensemble de l’économie ? Ce n’est malheureusement pas aussi mécanique. Mais il y a déjà des premiers signes tangibles de contagion positive. Pour faire face à des objectifs de production en hausse, les entreprises renforcent ce que les spécialistes appellent leurs capacités opérationnelles. Cela se traduit par des créations nettes d’emplois dans le secteur privé. Ce phénomène, qui avait disparu du paysage français, a été perceptible ces derniers mois dans le recul des chiffres du chômage. Si la mayonnaise de la reprise n’est pas encore figée, mais elle a quand même meilleure allure qu’il y a six mois.

