Airbnb continue sa progression en France

publié le 06/04/2017 à 23:46

L'impact économique d'Airbnb en France était de 6.5 milliards d'euros en 2016, contre 2.5 milliards d'euros l'année précédente. Dans son bilan présenté jeudi 6 avril et réalisé par un cabinet d'étude indépendant, Airbnb fait preuve d'une belle santé. Les Français se sont pris de passion pour cette plateforme, qui attiré plus de 8 millions de personnes pour l'année 2016, contre 4.7 millions de voyageurs en 2015.



Paris reste la première destination de ces touristes qui choisissent de loger chez l'habitant, mais depuis 18 mois, ce sont les zones rurales qui connaissent la croissance la plus rapide. La France reste, elle, la deuxième destination la plus prisée sur Airbnb dans le monde, derrière les États-Unis. Une performance d'autant plus méritoire que l'année 2016 a été particulièrement difficile pour le tourisme dans l'hexagone, en raison des attentats.