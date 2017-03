publié le 06/03/2017 à 08:26

Aujourd'hui, il y a quasiment autant de chambres d'hôtels louées à Paris que de chambres disponibles sur Airbnb. Certains agents immobiliers parisiens estiment même que dans les quartiers touristiques de la capitale, il y a des appartements qui sont loués à l'année via le site américain. Un groupe de professionnels du tourisme, ATHOP (3.000 membres), a décidé d'entrer en résistance. Et les juristes ont sans doute trouvé la martingale.



Dans un immeuble où un propriétaire loue régulièrement son appartement, ses voisins peuvent se réunir en assemblée de co-propriété et voter contre cette location. Le motif : des nuisances en terme de voisinage, du bruit, des vas-et-viens à répétition ou encore la dégradation... "Les propriétaires, qui ont acheté un appartement pour y vivre tranquillement, sont envahi par les touristes, insiste Philippe Villin, propriétaire de la chaîne d'hôtel Libertel et membre de l'association ATHOP, invité de RTL. Le seul fait de louer, même sans nuisance, est contraire à la plupart des règlements des immeubles. Si en plus, il y a des nuisances, du bruit dans les escaliers, etc, on peut demander des dommages et intérêts".

Si le vote est majoritaire, le propriétaire devra cesser son activité, faute de quoi il pourrait payer des amendes à ses voisins. Un détail du droit de la co-propriété qui était passé inaperçu jusqu'ici. "Dans les hôtels, il y a des réceptionnistes, des ascenseurs réglés spécialement, des contrôles de sécurité, détaille Philippe Villin. Un jour, j'en fais le triste pronostic, il y aura une explosion au gaz dans un immeuble parisien parce qu'un touriste aura manipuler une chaudière qu'il ne connaît pas". L'association ATHOP a aussi mandaté un cabinet d'avocats qui pourra désormais lancer des "class actions" contre les propriétaires qui louent trop souvent leurs appartements via les plateformes internet.