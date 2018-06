24 Heures du Mans : une course faite de records

publié le 15/06/2018 à 22:56

Les 24 Heures du Mans sont le lieu de tous les records. En 1923, l'épreuve est bouclée à la moyenne impressionnante pour l’époque de 92 kilomètres par heure, soit plus de 2.000 kilomètres parcourus. Le Mans a la particularité d'être un tracé en partie éphémère. C'est le cas de la ligne droite mythique, celle des Hunaudières : cinq kilomètres pied au plancher. Mais une fois la course terminée, les Hunaudières sont rendues à la circulation ordinaire. La vitesse devient alors limitée à 90 km/h, enfin bientôt 80 au 1er juillet...



Les records de vitesse ont été depuis 1923 battus à de nombreuses reprises. 405 km/h, c'est le record de vitesse officiel signé par Roger Dorchy. Il a été chronométré en 1988. Pour la petite histoire, sa voiture filait à 416 km/h. Les portières avaient du être scotchées tellement la voiture vibrait. Alors pourquoi, me direz vous, c'est 405 kilomètres heures qui a été retenu ? C'est parce que Peugeot, qui à l'époque équipait le moteur de la voiture, a voulu faire un coup de com' en pleine campagne de promo de sa nouvelle 405 ! Ce record ne sera sans doute plus jamais battu. Depuis, la ligne droite a été coupée par deux chicanes pour réduire la vitesse.

Henri Pescarolo, recordman du nombre de participations

Autre record, celui du nombre de kilomètres parcourus. C'est 5 410,713 km en 24 heures, soit 397 tours à la moyenne de 225 kilomètres par heure ! Un record réalisé avec une Audi il y a 8 ans avec notamment un français, Romain Dumas. Un record d'autant plus remarquable que l'équipage avait fait tomber un record vieux de 39 ans. Et nul doute que le grand favori de l'épreuve cette année, un certain Fernando Alonso, tentera de le battre. Le pilote de F1 sera au volant d'une Toyota et essaiera d'afficher son nom au palmarès prestigieux de cette course.

Comme Henri Pescarolo, recordman du nombre de participations au Mans avec ses 33 courses sans compter ses années de présence en tant que constructeur. Côté constructeur justement, la palme revient a Porsche avec 19 victoires. Sinon, toujours au chapitre des plus grandes performances, Jacky Ickx reste le roi de la pole positions : 5 au total. Enfin 9, c'est le plus grand nombre de victoires pour un pilote. C'est Tom Kristensen qui les a remportées entre 1997 et 2013.

La cerise sur le capot

Ferrari profite des 24 Heures du Mans pour dévoiler sa dernière née, la 488 Pista. Une automobile réservée a une poignée de clients engagés dans l'un des programmes sportifs de la marque. Il faut dire que la voiture est radicale avec sous le capot un V8 qui développe 720 chevaux.