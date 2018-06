24 Heures du Mans 2018 : Porsche célèbre ses 70 ans

publié le 14/06/2018 à 14:37

C’est le 8 juin 1948 que la première Porsche a été immatriculée. C’était une "356", un modèle qui a ensuite a été décliné et qui a enchaîné les succès en compétition, notamment au Mans où la marque Allemande est, avec 19 victoires, détentrice du nombre de couronnes. Il était donc évident que la marque fondée en 1931 par Ferdinand Porsche marque le coup en cette année 2018, à l’occasion de la 86e édition des 24 Heures du Mans.



Vainqueur des trois dernières éditions avec son proto 919 Hybrid, Porsche, qui a en fin d’année dernière décidé de quitter la scène LMP1, arrive donc sur le circuit de la Sarthe avec une idée originale et une véritable armada puisqu’elle aligne cette année quatre 911 RSR officielles en catégorie GT pro, quatre bolides auxquels il faut ajouter les six voitures engagées en GT amateur.

Cochon rose

Mais pour ce 70e anniversaire de la marque, Porsche a voulu marquer le coup en engageant deux 911 RSR, les numéros 91 et 92, décorées comme leurs célèbres aînées des années 1970 et 1980. Ainsi, la numéro 92, pilotée par le Français Kevin Estre associé au Danois Michael Christensen et au Belge Laurens Vanthoor, a pris les couleurs de la Porsche 917/20, le mythique coupé "Sau" (truie en allemand) construit à un seul exemplaire et que tout le monde avait, lors de l’édition 1971, surnommé le cochon rose.

Quant à la numéro 91, au volant de laquelle se succéderont l’Italien Gianmaria Bruni, ancien pilote de Formule 1, l’Autrichien Richard Lietz et le Français Frédéric Makowiecki, elle arbore les mêmes couleurs que la célèbre Porsche Rothmans, victorieuse au Mans dans les années 1980 avec notamment l’illustre Jacky Ickx.

"Vintage"

Les deux Porsche "vintage" au Mans en 2018 Crédit : Frédéric Veille

Les deux Porsche "vintage" qui ont été placées dans le même stand font depuis le début de la grande semaine mancelle le bonheur des photographes d’autant que le stand, lui aussi, a pris un style rétro avec déco façon brique et meubles anciens.



Dans cette catégorie GT Pro, la concurrence sera terrible pour Porsche qui, malgré ses pilotes vainqueurs en LMP1 comme le néo-zélandais Earl Bamber, le Britannique Nick Tandy, l’Allemand Timo Bernhard ou encore le Français Romain Dumas, aura fort à faire face à Aston Martin, Ferrari, Ford, Corvette et BMW.