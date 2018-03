La Polestar One l'emporte dans la catégorie "Meilleure voiture verte"

publié le 16/03/2018 à 13:20

Lancé pour la première fois au Mondial de l'automobile de Paris en 2010, le "Grand Prix RTL-Auto Plus" se décline désormais sur les grands salons européens.



Du 1er au 14 mars, les lecteurs du magazine hebdomadaire Auto Plus et les auditeurs-internautes de RTL étaient invités à voter pour leurs voitures préférées du Salon de Genève. Près de 6.000 personnes ont participé. Les résultats ont été dévoilés vendredi 16 mars.

C'est un grand "cocorico !" qui résonne pour la catégorie "Meilleure voiture de série". C'est, en effet, la nouvelle Peugeot 508 qui s'est imposée haut la main, remportant 53% des voix. Elle a devancé l'Audi A6 (17%) et la Volvo V60 (9%). À noter - et c'est une énorme surprise - la grande absence des SUV parmi les lauréats cette année.

C'est une Japonaise qui a remporté les suffrages dans la catégorie "Meilleur concept car" : la Mazda Kai (qui préfigure la future Mazda 3) s'impose sur la concurrence avec 35% des suffrages. La Peugeot Rifter 4X4 Concept et la BMW M8 Gran Coupé complètent le podium avec respectivement 17% et 13% des suffrages.



Ferrari fait toujours rêver les enfants

Dans la catégorie "Meilleure voiture verte" (preuve une fois de plus que l'environnement reste un thème d'actualité fort), c'est la Polestar One (une nouvelle marque de luxe lancée par Volvo) qui a séduit les votants (38%). Sa spécificité : elle ne sera vendue que sur Internet (quelque 7.000 précommandes sont déjà enregistrés). La Jaguar I-Pace (33%) se place à la deuxième place. La Renault Zoé n'est, elle, choisie que par 9% des votants.



Enfin le "Grand Prix RTL-Auto Plus" se pare de rouge dans la catégorie "Voiture préférée des enfants". La Ferrari 488 Pista a pris une petite longueur d'avance sur ses concurrentes en faisant craquer 29% des jeunes votants. La Lamborghini Urus prend la deuxième place (23%) d'un podium complété par la McLaren Senna.

Pour chaque catégorie, une dizaine de véhicules avait été sélectionnée par les rédactions de RTL et Auto Plus.



Les prix ont été décernés en présence de Catherine Mangin, directrice de l'Information de RTL, de Tommaso Albinati, éditeur du pôle auto de Mondadori France, et des constructeurs.

Les lauréats du "Grand Prix RTL-Auto Plus 2018" Crédit : Frédéric Bukajlo pour SIPA / RTL