publié le 19/05/2018 à 07:50

Attention ! Ce que l'on mange au quotidien a un impact sur nos capacités intellectuelles. On s'est aperçu que les sujets qui mangent trop gras, trop lourd, ont un cerveau qui va vieillir trop vite. Il y a plusieurs raisons à cela.



D'une part, si l'on mange trop gras, trop lourd, on va développer de l'athérome sur les artères qui alimentent le cerveau, la tuyauterie s'encrasse donc l'oxygène qui arrive au cerveau se fait plus rare.

La dernière découverte, c'est qu'on s'est aperçu qu'au niveau des cellules immunitaires, quand on mange de cette façon, ça créé un état inflammatoire qui baisse les performances cérébrales.

Il faut donc trouver le juste milieu dans son alimentation. Le Dr Saldmann recommande de prendre exemple sur les Japonais. Lorsqu'ils se lèvent de table, ils ont toujours un petit peu faim. Il ne s'agit pas de terminer un repas en étant "plein", explique le Dr Saldmann.