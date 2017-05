Michel Cymes : "Mesdames, n'abusez pas des talons hauts !"

publié le 18/05/2017 à 12:10

On entend dire, ici et là, que les talons hauts sont mauvais pour le dos. C'est une légende. Elle est contredite par les études qui ont été menées sur le sujet. Tout est dit, et on pourrait encourager ces dames à porter ces talons hauts qui subliment leur beauté et leur féminité. Seulement voilà, ce serait leur mentir par omission. On parle à tort du dos, mais c'est plutôt du côté du pied et du genou que ça se passe.



Les scientifiques ont mesuré les forces qui s'exercent sur le genou d'une femme qui marche, d'abord avec des chaussures plates, ensuite avec des talons. Dans le second cas, les forces en question sont supérieures de 20%. En fait plus le talon est haut, plus le genou est plié quand le pied se pose sur le sol. L'articulation endure donc une pression supplémentaire qui, à force, agit sur le cartilage et use le genou. Cela peut même provoquer de l'arthrose, surtout si on est en surpoids et si qu'on n'a plus 20 ans.



Concernant le pied, avez-vous entendu parler du "Hallux valgus" ? Derrière ce nom savant se cache une déformation du pied, plus communément appelée "oignon". Concrètement, vous avez le gros orteil qui dévie et se rapproche de l'orteil voisin.

Derrière, c'est l'effet domino : tous les autres orteils se recroquevillent, le pied se déforme et cela devient douloureux. Cela touche une personne âgée sur trois. Même si ce mal peut être héréditaire, il concerne en priorité les femmes qui en pincent pour les stilettos et autres talons aiguilles.



Mesdames, n'abusez donc pas des hauts talons si vous voulez éviter un jour de regretter la forme parfaite de vos petits petons et la robustesse légendaire de vos genoux.