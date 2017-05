Michel Cymes : "Les femmes et les hommes ne voient pas les mêmes couleurs"

publié le 19/05/2017 à 11:19

En matière de vision, il n'y a pas d'égalité hommes-femmes. Pour autant les femmes ne sont pas meilleures que les hommes, et vice-versa. Simplement, nos yeux captent les choses différemment. Si les hommes sont plus forts pour repérer les mouvements, les femmes leur mettent systématiquement la raclée quand il s'agit de percevoir les couleurs avec précision.



Si votre femme vous demande : "Tu la trouves comment ma nouvelle robe rouge ?", évitez de commencer par lui dire qu'elle n'est pas vraiment rouge, même si ça vous crève les yeux. Par rapport aux femmes, les hommes voient les couleur avec un léger décalage de longueur d'ondes. Il est de 2 nanomètres. Concrètement, quand une femme lui met du rouge sous le nez, l'homme voit quelque chose de légèrement orangé. Quand on lui sert du orange, il voit quelque chose qui tend vers le jaune. Et quand elle lui propose du vert, il a l'impression que ça tire vers le bleu.

On ne peut pas formellement expliquer ces différences, même si on a des pistes. On sait, par exemple, que les hormones masculines agissent sur le cortex visuel. On sait aussi que chez les rats, le mâle a 20% de neurones visuels en plus que la femelle. Mais rien ne prouve que ces neurones ou ces hormones sont partie prenante dans la perception des couleurs.