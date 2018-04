"Se vacciner, c'est se protéger et protéger les autres", affirme une pédiatre

et Christophe Pacaud

publié le 26/04/2018 à 00:02

C'est la semaine européenne de la vaccination. L'occasion de faire un premier bilan sur l'obligation vaccinale des nourrissons. Près de 4 mois après l'instauration de cette mesure, les parents posent toujours beaucoup de questions aux médecins, assure la pédiatre Fabienne Cahn Sellem.



"Les pédiatres sont toujours dans l'information. On doit tout expliquer non seulement aux enfants, mais aussi aux parents qui sont nos interlocuteurs", explique la membre de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA). Aux parents apeurés par les 11 vaccins obligatoires, le médecin tient à rappeler qu'il "n'y aura pas 11 injections" car un seul vaccin peut être efficace contre six maladies.

Au-delà d'être obligatoire, la vaccination est surtout essentielle. "Le vaccin est l'acte qui a sauvé le plus de vies humaines au XXe siècle. Se vacciner, c'est se protéger et protéger les autres", abonde Fabienne Cahn Sellem.