Vaccins, prévention, croissance... Le carnet de santé fait peau neuve

publié le 02/04/2018 à 12:05

Tout nouveau, tout beau, et surtout plus adapté à la santé des enfants de notre époque. Un carnet de santé repensé est entré en vigueur ce dimanche 1er avril. Outil de correspondance incontournable entre le médecin et les parents pour la santé des petites têtes blondes, il comporte quelques changements en lien avec la législation en vigueur.



Déjà, le nouveau carnet de santé comporte une grille de suivi des onze vaccins obligatoires depuis le 1er janvier pour les nourrissons : les dates auxquelles ceux-ci doivent être pratiqués, les dates de rappel. L'obligation est valable pour les enfants nés à partir de ce 1er janvier.

Pratique et explicatif, le nouveau carnet de correspondance médicale vise notamment à aiguiller les parents vers les bonnes pratiques pour leurs enfants. Des messages de sensibilisation et des conseils à propos de "son bain", "ses pleurs", "son bien-être" ou encore la diversification alimentaire qu'il convient de lui apporter, sont émaillés dans celui-ci. Y figurent également des messages de sensibilisation à l'utilisation des écrans par les plus petits.

Enfin - à chaque carnet son époque - le nouveau modèle possède un suivi de croissance modifié par rapport aux précédents. Les courbes tiennent compte de l'évolution de la morphologie des enfants, subtile au fil des années, mais bel et bien présente par rapport au carnet de santé d'il y a vingt ans.