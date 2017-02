Santé : quels aliments privilégier avant d'aller dormir ?

La spécialiste du sommeil Sammy Margo dévoile sa liste d'aliments à consommer pour éviter les insomnies.

Crédit : Shutterstock Les cinq aliments à manger avant d'aller dormir

par Johanna Guerra publié le 01/02/2017 à 19:29

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Et si la raison de vos insomnies n'était pas à chercher dans la composition de votre matelas mais plutôt dans celle de votre assiette ? Ainsi, si l'on a déjà vécu des nuits compliquées à la suite de repas trop lourds et/ou trop arrosés. Un repas léger est donc une première clé afin de connaître un sommeil apaisés. Mais il semble bien que manger les bons aliments est une habitude à prendre afin de mieux aborder ses nuits et dormir d'un sommeil réparateur.



Sammy Margo, physiothérapiste et spécialiste anglaise du sommeil, nos nuits agités pourraient être dues aux aliments et aux boissons que nous avalons tout juste avant d'aller au lit. Auteure du livre The Good Sleep Guide (Le guide du bon sommeil), elle révèle les aliments bons à grignoter avant de rejoindre les bras de Morphée et ceux qu'il vaut mieux éviter.

Les remèdes pour une bonne nuit de sommeil

Aliment de premier choix selon Sammy Margo, la banane est riche en magnésium, mais ce fruit est aussi un décontractant musculaire et un excellent remède pour la régulation de notre horloge interne afin de diminuer notre stress.

Crédit : Shutterstock La banane est un excellent remède pour la régulation de notre horloge interne

Autre rituel qui n'était pas étranger à nos grands-mères, une cuillère à café de miel est également excellente pour la santé. Celui-ci contient du glucose, qui imbibe certains neurotransmetteurs et déclenche l'envie de dormir. Autre marchand de sable un peu plus méconnu, l'avoine. Riche en mélatonine, connue comme l'hormone du sommeil, elle provoque les mêmes effets que le miel.

Crédit : Shutterstock les amandes aide à réduire la fonction musculaire et nerveuse de notre cerveau tout en stabilisant notre rythme cardiaque.

Selon Sammy Margo, les amandes qui contiennent des protéines et du magnésium, aident à réduire la fonction musculaire et nerveuse de notre cerveau tout en stabilisant notre rythme cardiaque.

Si vous êtes davantage adepte du salé, la dinde est une autre collation que l'on peut manger tard dans la nuit pour aider notre corps à s'endormir facilement. En effet, elle contient du tryptophane, qui encourage le sommeil. D'où notre petit envie de faire la sieste après notre déjeuner de Noël, analyse la physiothérapeute.

Crédit : Shutterstock La dinde est une collation qui aide notre corps à s'endormir facilement.

Les aliments à éviter

Si vous n'êtes pas adepte des régimes mais que vous souhaitez tout de même mieux dormir, évitez les aliments gras tel que les burgers, les crèmes glacées, le fromage et les plats épicés.



Côté boissons, la britannique déconseille consommer de l'alcool avant d'aller se coucher. Car l'abus d'alcool a beau provoquer le sommeil, vous risquez de ne pas récupérer et surtout de devoir affronter la gueule de bois du lendemain. Quant au café, évitez d'en prendre à partir de 16 heures car il s'agit bel et bien d'un stimulant, qui fait effet jusqu’à 10 heures après sa consommation.