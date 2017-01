Alimentation : "Ce qui compte, c'est la diversité" selon un nutritionniste

INVITÉ - Le médecin nutritionniste Arnaud Cocaul est l'invité de Stéphane Carpentier pour faire le point sur les bonnes pratiques alimentaires à adopter.

> Alimentation : "Ce qui compte, c'est la diversité" selon Arnaud Cocaul Crédit Image : Thinkstock Crédit Média : Stéphane Carpentier Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a livré ses recommandations pour réussir à avoir une alimentation équilibrée et éviter un maximum d'aliments à risque. Pour le docteur Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste, ce rapport "renforce les recommandations usuelles" qui sont répétées depuis "des années". On y retrouve notamment des consignes concernant les boissons sucrées, dont il ne faut pas consommer plus d'un verre par jour.



L'importance des fibres est aussi mise en avant. La population française ne consomme pas suffisamment de fruits et de légumes, dont les effets positifs sur la santé sont prouvés. Arnaud Cocaul rappelle également que la clé se trouve "dans la diversité". Une consommation accrue de fruits et légumes contribue en outre à une réduction des risques de cancers colorectaux, du sein et de la prostate, mais aussi des maladies cardiovasculaires.



En ce qui concerne des aliments gras comme la charcuterie, Arnaud Cocaul estime qu'il faut "rester pondéré" et se contenter d'en consommer une fois par semaine. Autant, selon lui, en prendre une fois de temps en temps que de devoir se limiter à des quantités quotidiennes très faibles et forcément frustrantes (25 grammes par jour selon le rapport). Au rayon matières grasses, il faudrait avant tout privilégier les huiles de colza et de noix, peu connues mais pleines de vertus.