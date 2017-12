Santé : quand et comment faire son bilan annuel cholestérol ?

publié le 30/12/2017 à 07:58

En cet avant-dernier jour de l'année, samedi 30 décembre, il est plus que temps de faire son bilan annuel cholestérol. Ce grand fléau des sociétés modernes nécessite de savoir où on en est dans ce domaine, et même en cette période de fêtes. Pour ceux qui veulent attendre le début d'année prochaine, un petit conseil : attendez plutôt trois semaines avant de le faire, car les écarts de décembre peuvent perturber les résultats.



Le cholestérol, c'est vrai, est reconnu comme un facteur de risque de l'athérosclérose. Alors si on voit, dans un contrôle annuel, qu'il est trop haut, votre médecin traitant saura quoi faire. Mais ce n'est pas parce qu'on a traité le cholestérol qu'on a gagné pour autant la bataille. Quelqu'un qui traite son cholestérol - qui est un facteur de risques parmi tant d'autres - avec des médicaments ou d'abord un régime et de l’exercice physique.

Il faut privilégier les méthodes naturelles : faire du sport, modifier son alimentation. Si ça ne suffit pas, votre médecin décidera de ce qu'il doit faire. Mais le cholestérol, ce n'est pas tout. Si vous continuez à fumer, à être sédentaire ou en excès de poids, on n'a pas résolu grand chose.

Il est possible de calculer son cholestérol grâce aux scanners : on détermine son score calcique coronaire, qui monte si le cholestérol impacte vos artères. Comme vous contrôlez tous les ans l'huile dans votre voiture, vous contrôlez votre cholestérol à vous. Et tant que vous y êtes, faites votre pression des pneus : votre pression artérielle.