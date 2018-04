publié le 27/04/2018 à 09:18

C'est dans le sud que l'on est le plus heureux, et pas seulement grâce à la victoire de l'OM. C'est ce que révèle un sondage à découvrir dans Le Parisien Magazine. Si l'on en croit cette enquête IFOP, 87% des habitants de la région PACA se disent très heureux. C'est 12 points de plus que la moyenne des français, et c'est loin d'être négligeable.



Alors cela s'explique bien sûr par la météo clémente, forcément le soleil ça aide. "Mais il n'y a pas que ça", dit ce matin Renaud Muselier. Le patron de la région qui a commandé ce sondage insiste sur un autre point. "En PACA, explique-t-il, et c'est ce que révèle cette enquête, la population se dit plus satisfaite que l'ensemble des Français du nombre de commerces et de services de proximité, de l'accès aux transports en commun et des services de santé".

Plus vieux, on est plus heureux

Pour Alexandre Jost, spécialiste du bonheur, c'est plutôt du côté de l’âge de la population qu'il faudrait chercher une explication. "Je n'ai, assure-t-il, jamais vu une étude internationale qui lie le bonheur au climat. En revanche âge et bonheur oui". "Le sentiment de bien-être, ajoute-t-il, augmente à partir de 45 ans, et connait un pic entre 65 et 75 ans. On dispose de plus de temps libre, on a appris à mieux se connaitre et à s'accepter". Selon l'INSEE 27% des habitants de la région PACA ont aujourd'hui plus de 60 ans, contre 24% la moyenne française. Ceci explique donc peut-être cela.

L'OM enflamme la France du foot

Le sud où on a vibré hier soir. La victoire de l'OM fait bien sûr ce matin la Une de L’Équipe. Le quotidien sportif rappelle que les Marseillais ont désormais 83% de chance de se qualifier pour la finale de la ligue Europe. Ce sont les statistiques, depuis 1970, après avoir gagné 2 à 0 au match aller, 83% des équipes ont poursuivi l'aventure.



On ne sait pas en revanche quelles sont les chances de gagner cette coupe après ce match. Mais rien ne les arrêtera prévient ce matin le quotidien La Provence. "Euphorique ! La lune, ça reste possible". C'est le titre ce matin du billet Mario Albano.



"Une demi-finale européenne, écrit-il, ça ne se gagne pas sur une œillade séductrice. Non, ça se désire, ça s'arrache de haute lutte. Surtout contre un adversaire qui n'avait perdu que 3 fois depuis le début de la saison."



Alors dans les pages sports, le journaliste Alexandre Jacquin temporise tout de même. L'OM n'est pas à l'abri d'une "remontada". Sauf qu'on ne l'appellerait pas comme ça, bien sûr. La version autrichienne serait une "aufchtig". C'est comme ça qu'on dit "remontada" là-bas. C'est moins glamour, plus rustre ironise-t-il.

Rencontre historique entre les Corées

À la une également de vos journaux ce matin ce sommet entre les deux Corées. "La réunification ?" S'interroge Libération. "Une chance pour la paix", titre La Croix qui publie en une, une photo prise il y a deux jours à Seoul, lors d'une manifestation pour la réunification des deux pays. On y voit deux personnes main dans la main, l'une avec un masque du dirigeant nord-coréen, l’autre avec la tête du président sud-coréen.



Une photo presque annonciatrice puisque cette poignée de main elle a eu lieu cette nuit. L'image fait ce matin la une de tous les sites d'information et ce dans le monde entier. Qu'il s'agisse du Washington Post, du Daily Mail ou même de la presse asiatique tous reprennent le même mot : "Historique".



Partout sauf en Corée du Nord. Là-bas, à la télé d'état, rien sur ce sommet tant qu’il n'est pas terminé. C'est ce que nous disait tout à l'heure le correspondant de RTL dans la région.

Kim Jong-Un, jamais sans ses toilettes

Autre image qui a retenue l'attention des médias, c'est celle de cette petite cabane qui suit Kim Jong-Un partout. Vous pourrez la voir entre autre sur le site du Huffingnton Post. Quatre murs, gardés part un militaire nord-coréen. Il s'agit figurerez-vous des toilettes personnelles du leader nord-coréen. Elles le suivent partout. Il est impensable explique le site, qu'il utilise d'autres toilettes que les siennes.



Ses selles sont d'ailleurs analysées tous les jours pour prévenir d'éventuelles maladies, et récupérées. On vous l'accorde, ce n'est pas très glamour, cela en dit long sur ce qu'est aujourd'hui ce régime. Mais d'après un autre site, le site Mashable, ce serait assez courant que les dirigeants de grandes puissances se déplacent avec leurs propres toilettes.



Le site rappelle ainsi qu'en 2006 la presse autrichienne s'était émue de voir que Georges Bush vienne en Autriche avec ses propres toilettes. Le 1er novembre 2017, tout récemment donc, la télévision iranienne racontait que les besoins de Vladimir Poutine avaient été collectés lors de son déplacement en Iran.