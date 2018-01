publié le 24/01/2018 à 12:55

Il a fini aux urgences pour un simple éternuement. Un homme de 34 ans a été soigné à l'hôpital universitaire de Leicester (Royaume-Uni), pour un déchirement du pharynx, après s'être retenu d'éternuer.



Dans un article publié par la revue médicale BMJ Case Reports lundi 15 janvier, les médecins rapportent le cas de cet homme "en bonne santé" qui s'est présenté aux urgences de cet hôpital de Leicester avec "une douleur aiguë à la gorge et un changement de voix".

Après avoir tenté de retenir un éternuement, cet homme de 34 ans a ressenti "une sensation de craquement" et un "gonflement de la gorge", décrivent les médecins. Les radios de son cou ont montré une infiltration d'air dans ses tissus, causée par un déchirement de son pharynx.

"Empêcher un éternuement est dangereux"

Si les médecins assurent que "les perforations spontanées du pharynx sont relativement rares", ils estiment qu'elles sont dans ce cas dues à "l'augmentation subite de la pression" causée par l'obstruction des orifices lors de l'éternuement.



Retenir un éternuement peut aussi causer des ruptures des vaisseaux sanguins, des tympans ou encore endommager le diaphragme. "Empêcher un éternuement en se bouchant simultanément les narines et la bouche est dangereux et devrait être évité", concluent les médecins de l'hôpital de Leicester.



L'éternuement a une fonction simple : nettoyer le nez de tous les intrus qui s'y trouvent. En plus de chasser les particules indésirables, l'expiration brutale d'air redynamise tout le système de circulation du mucus, chargé de piéger les poussières et de les éliminer. Donc laissez-vous éternuer , en toute sécurité !