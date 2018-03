Paracétamol : "Il n'y a pas de médicament anodin", estime l'ordre des pharmaciens

publié le 22/03/2018 à 00:00

Le surdosage du paracétamol peut s'avérer dangereux. Or l'association de consommateurs UFC-Que Choisir a mené l'enquête sur plus de 700 pharmacies, et révèle que 1 pharmacien sur 4 ne met pas ne pas en garde ses patients contre le surdosage du paracétamol lié à l'association de deux médicaments qui en contiennent : le Doliprane et l'Actifed jour et nuit, généralement utilisés contre le rhume.



"L'enquête démontre plusieurs choses, déjà il y a 86% des pharmaciens qui font bien ce travail de conseil. Après sur l'association du paracétamol, c'est vrai que c'est inacceptable que les pharmaciens ne mettent pas en garde contre les risques de surdosage", estime au micro de RTL, Carine Wolf, la présidente de l'ordre des pharmaciens.

Mais selon elle, il ne faut pas autant jeter l'opprobre sur toute la profession. "Il y a plusieurs témoignages et sondages qui montrent que les Français ont confiance en leur pharmacien", estime-t-elle, ajoutant que la "majorité fait bien son travail". "Il n'y a pas de médicament anodin et tout médicament doit s'accompagner d'un conseil. Il y a probablement cette perception que le public connaît ces médicaments-là, ce qui est une perception fausse", termine Carine Wolf.