Horaires décalés : comment préserver sa santé ?

Aide-soignants, chauffeurs de taxi, éboueurs, hôtesses de l'air, policiers, routiers... : de nombreuses professions exigent une disponibilité en dehors des horaires classiques des Français. Prendre ses fonctions ou les quitter aux aurores ou au milieu de la nuit a un impact difficilement évitable sur notre horloge biologique et notre santé si on ne fait pas un peu attention à soi (prise de poids, troubles du sommeil, risques d'anxiété et de dépression...). Comment expliquer ces conséquences ? Quelles astuces pour y remédier ?

- Michel Cymès, médecin, animateur télé et radio. Tous les jours sur RTL dans la matinale de Yves Calvi à 8h15, directeur du comité éditorial de Dr Good, magazine partenaire de l’émission

Dr. Michel Debout, psychiatre spécialisé dans le monde du travail

