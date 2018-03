publié le 21/03/2018 à 18:54

Un pharmacien sur quatre recommande des doses nocives de paracétamol, dénonce l'association de consommateurs UFC-Que choisir, qui a testé plus de 700 officines. Menée en novembre, l'enquête a consisté à envoyer des membres de l'association dans 772 pharmacies de 16 agglomérations françaises, pour acheter deux médicaments contre le rhume : Doliprane (1000 mg) et Actifed Rhume jour et nuit. Il est déconseillé d'associer les deux puisqu'ils contiennent le même principe actif, du paracétamol.



Les pharmaciens, dans leur grande majorité, le disent à leurs clients : "Dans 86% des cas, le dispensateur a bien mis en garde sur les dangers d'une association de ces deux produits", d'après l'association. Mais sur le dosage à ne pas dépasser, à savoir 3 grammes de paracétamol par jour, le conseil est moins clair.

Cette boîte d'Actifed fait prendre, au fil de la journée ("matin", "midi", "soir" et "coucher"), quatre comprimés de 500 mg de paracétamol chacun, soit 2 g quotidien, ce qui laisse peu de place pour y ajouter les comprimés de Doliprane les plus concentrés. "54% des pharmacies ont conseillé une dose supérieure" à ces 3 grammes, a constaté l'UFC-Que choisir dans un communiqué.



