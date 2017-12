publié le 23/12/2017 à 10:50

Dans cette recette, parce qu’en période de fêtes on est facilement débordé par la cuisine, la composition principale des ingrédients secs est un simple mix pâtisserie (sans additifs), avec de la fécule de tapioca pour assurer à la brioche une texture tendre et moelleuse. Cette fécule apporte également cette belle couleur or à la pâte une fois cuite.



Le secret de la brioche sans gluten est de respecter deux “pousses“, c’est à dire deux temps de lever afin que la levure boulangère et la gomme xanthane puisse bien se développer. Règle qui s’applique également aux brioches classiques de blé.

Le Petit Suisse, par sa fermentation particulière, donne à toute brioche maison un moelleux incomparable. Pour les personnes intolérantes au lactose, le tofu soyeux ou un yaourt de soja peut se substituer.

Noël : une brioche sans gluten pour le petit-déjeuner du 25 décembre Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Préparation : 25 minutes. Temps de lever : 1h30 + 45 minutes, Cuisson : 30 à 40 minutes.

Matériels : moule à savarin



- 100 g de farine mix pâtisserie sans gluten (simplement ici : farine de riz, farine de riz complet, fécule de manioc, bicarbonate, gomme de guar, psyllium)

- 110 g de fécule de tapioca

- 1 cuillère à café de gomme xanthane

- 65 g de sucre de canne blond : 15 g pour la levure, 50 g pour la pâte

- 1 cuillère à café de sel fin

- 3 œufs

- 100 g de beurre doux bien mou, coupé en petits morceaux

- 120 g de petits suisses (2 petits suisses de 60 g chacun)

- 8 g de levure boulangère

- 50 ml d’eau tiède

- 2 cuillères à café d’eau de fleur d’oranger

Préparation :

- Mélanger dans un bol la levure boulangère, 15 g (1 cuillère à soupe) de sucre et 50 ml d’eau tiède. Laissez reposer 7 minutes jusqu’à l’apparition d’eau trouble et de petites bulles qui annonce que la levure boulangère s’est activée



- Dans le bol du mixeur, mélanger ensemble la farine mix, la fécule de tapioca, la gomme xanthane, le reste du sucre de canne et le sel



- Ajouter, mixeur à vitesse moyenne, le mélange de la levure, puis les 3 œufs l’un après l’autre en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition



- Ajouter les petits morceaux de beurre en les écrasant légèrement entre les doigts pour qu’ils s’intègrent facilement à la pâte. Le secret d’une brioche est de prendre son temps car il faut laisser chaque petit morceau de beurre se fondre dans la pâte avant d’ajoutez le suivant. Cette étape est la clef de la réussite de la pâte briochée de tout boulanger.



- Verser les Petits Suisses et l’eau de fleur d’oranger.



- Mixeur sur vitesse rapide, mixer 5 minutes pour permettre à la levure boulangère et à la gomme xanthane de bien se développer



- Verser la pâte, qui est très liquide, dans un saladier. Fermer hermétiquement le saladier par un film alimentaire et mettre dans un lieu chaud pour que la pâte lève environ 1h30, jusqu’à ce que la pâte double de volume (même un peu plus, c’est normal)



- Beurrer généreusement le moule à savarin.



- “Dégaser“ la pâte, c’est à dire donner un tour de spatule en silicone dans la pâte. La pâte retombe alors complètement



- Verser la pâte dans le moule. Remettre la pâte dans son moule à lever 30 à 45 minutes. C’est la deuxième levé de pâte.



- Préchauffez le four à 175°C. Cuire environ 40 minutes

- Vérifier la cuisson de la brioche en insérant une pique en bois dans la pâte, qui doit ressortir sèche et laisser refroidir 15 minutes dans le moule. La brioche va légèrement dégonfler, c’est normal.



- Démouler la brioche en renversant le moule sur une plaque, et laisser ensuite complètement refroidir. La brioche ainsi tête en bas est plus lisse te plus facile à décorer.



- Préparer le glaçage avec simplement du sucre glace, de l’eau de fleur d’oranger et un peu d’eau pour obtenir un glaçage très fluide. Il ne sert pas pour blanchir mais simplement à lisser la pâte et permettre aux sucres perlés et fruits confits de coller.



- Servir cette brioche avec une tasse de thé, de café ou un jus de fruit pour un petit déjeuner de fête ou un brunch.

