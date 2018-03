publié le 14/03/2018 à 10:42

Si on ne peut pas mourir d'une otite, on peut en revanche mourir des complications d'une otite. Une jeune fille de 19 ans y a succombé le 23 février à Lyon. Ce cas est extrêmement rare. Il doit nous convaincre, si besoin était, qu'un diagnostic n'est jamais facile à établir.



Initialement, la jeune femme se présente aux urgences de l'hôpital Édouard-Herriot avec une otite. Elle a 39 de fièvre. On lui prescrit des antalgiques et des antibiotiques. C'est après que les choses se compliquent.

Quelques jours passent pendant lesquels les symptômes perdurent. Elle se met à vomir. On l'examine une deuxième fois puis, quelques heures plus tard, une troisième fois. Et là il semble que tout aille mieux. La température a diminué, elle ne vomit plus, la pression artérielle est normale, l'examen neurologique ne révèle rien. Donc elle rentre chez elle.

Mais quelques jours plus tard, chez elle, elle sombre dans le coma avant de décéder. La suite de l'affaire appartient à la justice, puisque sa mère a porté plainte contre l'hôpital qui, de son côté, considère avoir agi dans les règles de l'art.



L'otite n'est qu'une porte d'entrée

On a une explication. Certains patient ont des otites un peu compliquées, parfois des otites chroniques qui, à force, grignotent l'os jusqu'à provoquer un abcès dans le cerveau. C'est ce qui semble s'être produit pour cette jeune femme. L'autopsie a conclu a un abcès cérébral mortel.



Mais encore une fois, ce genre de scénario est assez rare. En tout cas dans les pays développés. On le rencontre plutôt dans certains pays pauvres.



Qui dit otite dit infection dans la cavité qui se situe juste derrière le tympan. Or cette cavité voisine avec le nerf facial, les centres de l'équilibre ou de l'audition, le cerveau, les méninges. Cela fait quand même pas mal de complications possibles. Dans ce contexte, l'otite est juste une porte d'entrée. Elle prépare un foyer infectieux.



Après, si les méninges sont touchées, vous risquez la méningite, qui peut être mortelle. Si l'oreille interne est atteinte, c'est la surdité qui guette. Et ainsi de suite.

Les bactéries prennent la porte de service

Comment faire pour ne pas tenter le diable ? Consulter le plus vite possible, bien sûr. Mais préalablement à cela, agir dès que vous sentez pointer le rhume. Utilisez du sérum à l'eau de mer pour faire place nette dans vos narines. Faites-le plusieurs fois par jour, mouchez-vous.



L'oreille est un organe particulier. Les bactéries qui la menacent utilisent rarement l'accès principal, parce que le tympan forme une sorte de barrière. Elles sont fourbes : elles empruntent la porte de service, c'est-à-dire la fosse nasale, qui communique derrière avec l'oreille. Autant le savoir et les attendre au bon endroit, c'est-à-dire sur la porte de vos tourments.