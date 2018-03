Michel Cymes est la preuve vivante qu'il faut porter un casque au ski

publié le 15/03/2018 à 10:59

En médecine, le meilleur moyen de faire passer des messages - surtout quand on parle de prévention - est de les illustrer par des cas précis et concrets. C'est d'ailleurs aussi comme cela que les étudiants en médecine travaillent : sur des cas cliniques.



Je vous propose donc d'écouter ce cas particulièrement parlant et que je connais bien, puisque c'est moi. Cela se passe fin février dans une station de sport d'hiver des Alpes. Il fait très froid. Vous vous souvenez des conditions il y a quelques semaines. Le ciel est clair, la neige est dure.

Je descends tranquillement une piste assez plate. Pas de grande vitesse, donc. D'ailleurs comme la pente est très faible, j'utilise le pas du patineur pour avancer (c'est pour vous dire que c'est tranquille !).

Jusqu'ici tout va bien. Mais ça n'a pas duré. Tout va tellement bien que je regarde plus le paysage et la beauté des montagnes alentours que la piste sur laquelle il n'y a aucun obstacle. Une faute de carre. Le ski droit qui reste derrière, et c'est la chute.



Alors à cette vitesse là, franchement, pas de quoi se casser quelque chose. Sauf que c'est l'épaule qui tape la première, bien à plat. Et quand 80 kilos (le poids de moi-même) se retrouvent sur une épaule qui rencontre une neige dure comme du béton, pas besoin de faire dix ans d'étude pour savoir qui va gagner...