publié le 08/05/2018 à 11:04

On connait tous ce phénomène. On se prend un bon bain. On batifole, on traînasse. Et quand on sort de l'eau, on constate qu'on a la peau des mains et des orteils parcheminée. Il y a une explication à cela. Elle tient en un mot : kératine.



C'est une protéine que l'on retrouve dans les cheveux, les poils, les ongles. On la trouve aussi dans l'épiderme de pas mal de mammifères dont la peau du cou est imperméable. Car la kératine a une particularité : elle est insoluble. Vous pouvez la plonger dans des mètres cubes d'eau, elle ne bougera pas, elle ne disparaîtra pas.

Or il se passe que la peau de nos mains et de nos pieds est truffée de cellules particulièrement riches en kératine. Dès lors, si vous vous éternisez dans votre bain, l'eau finit par s'infiltrer dans la peau et se loger entre ces fameuses cellules riches en kératine.

Forte concentration de kératine

Conséquence n°1 : le volume de l'épiderme augmente. Conséquence n°2 : comme la peau n'est pas extensible à l'infini, elle se met à gondoler, et c'est pour cela que vous êtes tout fripé.



Si le reste du corps est épargné, c'est parce qu'on y trouve pas autant de cellules riches en kératine que dans la peau des mains ou des pieds. Mais je voudrais préciser quelque chose : cette histoire de ridules n'a rien d'anecdotique. Elle est même plutôt fascinante au regard de la capacité du corps humain à s'adapter à son environnement.



Une réaction physiologique

Je vais vous parler d'une expérience menée par des neurobiologistes américains. Ils se sont penchés sur 28 doigts mouillés de 28 personnes différentes. Ils ont constaté que les ridules dessinées sur chacun des doigts présentaient des similitudes.



Le tracé des sillons sur la peau se ressemblaient, alors même que par définition nos 28 cobayes avaient des empreintes digitales différentes. Les chercheurs ont conclu que les doigts fripés sont une réaction physiologique consécutive à l'immersion dans l'eau voulue par la nature qui, décidément, a pensé à tout.



Car quand on est dans l'eau, l'adhérence est moins prononcée que quand on est à l'air libre. On peut avoir du mal à saisir un objet ou à garder son équilibre. Or si notre peau réagit comme elle le fait en gondolant - un peu comme si elle se dotait de mini-crampons - c'est parce qu'elle s'adapte. Elle veut nous faciliter la vie en renforçant notre capacité d'adhérence à l'environnement dans lequel on se trouve.