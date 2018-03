Michel Cymes passe en revue les thérapies pour soigner les phobies

publié le 27/03/2018 à 10:27

Commençons par la thérapie que la Haute autorité de santé recommande en priorité : la thérapie cognitive et comportementale (TCC). C'est la plus répandue, mais aussi la plus efficace, dans la mesure où elle permet à trois patients sur quatre de se débarrasser de leur peur quelle qu'elle soit.



La TCC part du principe que la personne phobique a appris à être phobique. Autrement dit qu'elle n'a cessé, tout au long de sa vie, de développer des comportements qui n'ont fait que renforcer sa peur. On va lui désapprendre à avoir peur.

Un apprentissage en remplace un autre. C'est comme une application qu'on désinstalle sur son ordinateur ou son smartphone.



La TCC contre la phobie des poissons

Prenez le cas d'un ichthyophobe (une personne qui a peur des poissons). Face à lui, un médecin va commencer par dessiner un poisson. Si tout fonctionne comme prévu, le patient manifeste de l'anxiété. Du coup le médecin redescend d'un cran dans la provoc.





Il ne dessine plus un poisson, mais il écrit le mot "poisson". Là, l'anxiété du phobique diminue sans pour autant disparaître. Le médecin conseille alors au patient de garder en permanence sur lui le papier sur lequel est écrit le mot, histoire de s'y habituer. Il lui suggère même de lire le mot de temps à autre.



C'est comme cela que l'on commence à se débarrasser de sa phobie. Il faut parfois une vingtaine de séances pour y arriver. Plus on avance dans la thérapie, plus le médecin corse les choses. On regarde une vidéo avec des poissons, et on peut même finir par toucher un poisson en plongeant la main dans un aquarium, voire se baigner dans un endroit infesté de poissons.

Hypnose, thérapie virtuelle, mouvements oculaires

D'autres thérapies existent. Certains patients sont sensibles à l'hypnose. D'autres préfèrent la thérapie virtuelle (c'est ce que fait Air France avec ses simulateurs de vol pour soigner ceux qui ont peur de l'avion).



Il y a aussi la technique des mouvements oculaires. Les spécialistes considèrent que quand il y a phobie, c'est que le cerveau a mal interprété une information. L'enjeu va donc consister à reprogrammer le cerveau pour qu'il n'interprète plus l'objet de la peur comme quelque chose de dangereux.



Pour y parvenir, il faut se livrer à une sorte de gymnastique des yeux. C'est assez efficace pour les patients qui savent précisément quand et pourquoi leur phobie est apparue.