Michel Cymes vous invite à une petite séance d'acupuncture

publié le 23/03/2018 à 10:31

Me serais-je converti à la médecine chinoise ? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il se passe quelque chose autour de l'acupuncture.



D'abord cela fait trois millénaires qu'on la pratique en Chine (cela doit bien vouloir dire quelque chose). Ensuite il y a pas moins de 4.000 médecins en France qui utilisent des aiguilles pour soigner partiellement ou complètement leurs patients.

Enfin, l'Organisation mondiale de la santé et l'Académie nationale de médecine ont déjà fait savoir par le passé que l'acupuncture pouvait être utile contre l'arthrose des membres inférieurs, la migraine, l'addiction au tabac ou à l'alcool, sans oublier les nausées qu'endurent les personnes sous chimiothérapie.

Cela dit, je ne vais pas vous la faire à l'envers. Objectivement, l'acupuncture n'est pas mon cœur de métier. Je voudrais juste, pour celles et ceux qui y croient et à qui cela fait du bien, rappeler qu'il faut s'adresser à des médecins diplômés plutôt qu'à des personnes qui flirtent avec le charlatanisme (parce que ça existe aussi).



Dans notre métier, pour bien travailler, il faut établir le bon diagnostic. Si vous avez l'impression que la première consultation est bâclée et expédiée en un quart d'heure, méfiez-vous. De même si vous trouvez qu'on vous demande de débourser des fortunes à chaque consultation, posez-vous des questions. Au-delà de 100 euros, il y a un risque d'être plus près de l'arnaque que de la guérison.

Aiguilles stériles obligatoires

Il faut garder un œil sur le matériel utilisé. Cela fait partie des choses auxquelles il faut être attentif. Le médecin doit travailler avec des aiguilles stériles. Des aiguilles qui ne seraient pas sous blister avant utilisation, cela doit éveiller votre suspicion.





Par ailleurs, même s'il est communément admis qu'il existe 361 points d'acupuncture sur le corps humain, il est extrêmement rare qu'on vous en plante plus d'une vingtaine à la surface de la peau. Et encore, je compte large... Donc si vous avez l'impression d'être dans une mercerie plutôt que chez le docteur et qu'on vous transforme en hérisson, je vous conseille de fuir.