Michel Cymes met en garde contre les produits anti-acariens

Nous sommes en pleine saison d'automne. Elle a ceci de particulier que c'est, avec l'hiver, la saison préférée des acariens. Pourquoi ? Parce que les maisons sont chauffées et moins souvent aérées. Conséquence : les femelles pondent à qui mieux mieux, et nous collectionnons les rhinites, les crises d'asthme et les conjonctivites. La tentation est donc grande de se tourner vers tout un tas de produits que vantent des slogans publicitaires dont les promesses (comme souvent) n'engagent que ceux qui les croient. Ces produits sont au mieux inefficaces, au pire dangereux.



En tête de gondole, on trouve des bombes aérosols acaricides. Leur particularité c'est qu'elles font moins de mal aux acariens qu'à ceux qui les manipulent. Si vous êtes asthmatique ou allergique, les particules fines émises par ces aérosols auront vite fait de vous poser des problèmes une fois qu'elles auront atteint vos bronches.

Sans compter que certaines bombes sont plus à retardement qu'autre chose, car elles contiennent un pesticide interdit sur les surfaces agricoles (rien que ça !). Bien sûr à la maison les doses sont extrêmement faibles - c'est d'ailleurs pour cela que ces produits ne sont pas interdits à la vente.



Mais si je me réfère aux études réalisées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, je vous conseille de les éviter. Les chercheurs ont, en effet, noté que ce pesticide, quand il abonde dans les urines des enfants de moins de 6 ans, retarde le développement cognitif. Donc on oublie les bombes acaricides !



Autre produit à rayer de la liste : les aspirateurs anti-acariens. L'appellation ne manque pas de pain, mais l'efficacité de ces joujoux n'a jamais été validée scientifiquement. Cela dit dans l'idéal on peut veiller à ce que l'aspirateur soit équipé d'un sac et d'un filtre HEPA (haute efficacité pour particules aériennes, Ndlr). Avec cela, on évite autant que possible que la poussière pollue l'air ambiant.



Il y a des solutions pour les matelas. Il existe des housses de matelas et des housses d'oreiller validés par les allergologues. Je vous conseille de vous rapprocher de certaines associations spécialisées dans l'environnement intérieur. L'avantage de la housse c'est qu'elle fait barrière. Elle empêche les acariens de remonter du matelas vers vous. Elle empêche aussi les peaux mortes et les poils (dont les acariens se nourrissent) de redescendre de vous vers le matelas.