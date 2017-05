Michel Cymes évoque les bienfaits de la musique pour le cerveau

publié le 15/05/2017 à 10:31

Coupons le cerveau en deux. L'hémisphère gauche est logique, rationnel, il calcule, il analyse, il interprète. Son truc, c'est le langage. L'hémisphère droit est intuitif, il est dans l'émotion, les couleurs, les images, les formes, les dimensions. Plus la connectivité entre les deux parties du cerveau est développée, meilleur c'est pour la santé et les capacités du cerveau. Cela passe par l'apprentissage de la musique : c'est ce qu'a démontré une étude canadienne réalisée avec 36 personnes.



Les chercheurs ont fait trois groupes. Dans le premier, on trouve des musiciens en activité ayant commencé à pratiquer avant l'âge de 7 ans. Le deuxième groupe est constitué de musiciens ayant commencé leur apprentissage plus tardivement. Précisons que dans ces deux groupes, les musiciens avaient la même expérience. Dans le troisième groupe, on trouve des non-musiciens.

Pour chacun des cobayes, les chercheurs se sont intéressés à une zone située entre les deux hémisphères : elle relie les régions motrices des deux parties. Ils ont vite constaté que la connectivité dans cette partie du cerveau était plus dense chez les musiciens que chez ceux qui n'ont jamais su faire la différence entre une clé de sol et une clé à mollette. Conclusion : la musique est bonne pour le développement cognitif.